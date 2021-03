Biler parkeret på en øde parkeringsplads er guf for indbrudstyve. Parker, hvor der er lyst, og tøm selv bilen for værdier, før tyven gør det, lyder nogle af politiets forebyggende råd. Foto: Jesper From

Tyve borede sig ind i varebil

Roskilde - 16. marts 2021 kl. 11:14 Kontakt redaktionen

Af Steen Østbjerg

Mandag morgen var det en halvlang liste over anmeldelser af indbrud i biler, som politiet havde modtaget i løbet af weekenden, og i løbet af mandagen blev listen endnu længere med yderligere tre anmeldelser.

Det ene indbrud kom fra p-pladsen ved Boserup Skov, hvor en tyv havde været på spil søndag - akkurat som det var tilfældet lørdag. Ved indbruddet søndag fik tyven en bærbar Lenovo-computer og en sportstaske med sig - og en madpakke, for fuldstændighedens skyld.

I Jyllinge, på Vernersvej, var det en håndværkerbil, der ikke fik lov at holde i fred. Her knuste tyven ikke ruden for at komme ind, men brugte en anden hårdhændet metode og borede et hul i skydedøren for at komme ind, og bagefter stak han af med en masse værktøj, heriblandt en Dewalt slagboremaskine.

Mandag anmeldte ringede en kvinde fra Trekroner desuden for at anmelde et tyveri, der fandt sted fredag aften. I det tilfælde havde tyvene dog slet ikke været inde i bilen, men havde afmonteret noget af dens udstyr.

Kvinden fortalte, at hun var kommet ned til sin bil i Pærelunden, og da hun startede den, larmede den helt ufatteligt meget. Uafhængigt af hinanden fortalte to personer hende, at de havde set et mistænkelig bil holde ved siden af hendes fredag aften, og senere kunne kvindens mekaniker fortælle hende, at bilens katalysator var blevet afmonteret.

Gode råd

Bølgen af indbrud i bilen får Midt- og Vestsjællands Politi til at genopfriske nogle gode råd til, hvordan man som bilejer undgår den slags ærgerlige oplevelser.

Fjern alt af værdi fra bilen og placer dem om muligt i bagagerummet. Åbn handskerummet, midterkonsollen og andre gemmer, så man tydeligt kan se udefra, at der ikke er noget af værdi i bilen. Og undgå at parkere øde steder, men derimod helst hvor der er belysning.

Og specielt for varebiler opfordrer politiet til, at man deaktiverer knappen for central oplåsning af bag- og sidedøre, og at man fjerner alt værktøj, eller at man som minimum mærker det med en særlig farve, initialer eller et firmanavn, hvilket får en tyvs interesse til at dale, fordi værktøjet bliver sværere at afsætte, samtidig med at det gør det lettere for politiet at identificere grejet, når det dukker op igen.

