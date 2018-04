Tyv smækkede sig selv inde

Indbrudstyve hører man om dagligt, men udbrudstyve er straks mere sjældne, og sådan en har været på spil på Roskilde Festival Højskole. Den endnu uåbnede højskole på Musicon er tæt på at have fået bygget sine højskolelejligheder færdig, og en gerningsmand antog formentlig, at de måtte indeholde noget af værdi. Med tungt værktøj skaffede han sig adgang til det ufærdige byggeri ved at bryde hoveddøren op, men først da han var kommet ind, og døren var smækket bag ham, gik det op for ham, at døren endnu ikke var blevet udstyret med et indvendigt håndtag. Han var med andre ord spærret inde, og så måtte han bryde ud for at komme væk.