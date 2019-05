Foto: Mik Foto: Christian Mikkelsen (Mik)

Tyv låste sig ind til sovende kvinde

Roskilde - 13. maj 2019

En 75-årig kvinde, der bor på Holbækvej, har haft besøg af en tyv, mens hun selv befandt sig i lejligheden.

Det fortalte hun politiet lørdag morgen, hvor hun havde konstateret, at hendes rygsæk var væk. I rygsækken var blandt andet hendes pung og dankort.

Kvinden var sikker på, at hun havde rygsækken med ud at handle fredag - og også sikker på, at hun havde haft den med hjem. Lejligheden bar ikke spor af, at der havde været en fremmed derinde, og under andre omstændigheder ville det have været let at konkludere, at den manglende rygsæk måtte skyldes glemsomhed.

Når politiet alligevel tager anmeldelsen alvorligt, skyldes det imidlertid, at kvinden kunne fortælle, at hun - efter at hun var gået til ro - havde hørt et klik fra en dør, der blev åbnet. Hun havde dog slået det hen og tænkt, at det måtte være naboens hoveddør, der blev åbnet, og derfor hæftede hun sig heller ikke ved det, da hun hørte lyden - men da hun om morgenen så, at rygsækken var væk, kom hun til en ganske anden konklusion og ringede straks til politiet.

Det er ikke længe siden, at kvinden overtog lejligheden, og ved indflytningen fik hun udleveret tre nøgler af Boligselskabet Sjælland. Meget tyder på imidlertid på, at der har været en fjerde nøgle, og at det er den, tyven benyttede - og også benyttede 48 timer senere. Natten til mandag var der nemlig igen nogen, der prøvede at komme ind i kvindens lejlighed. Det var ved totiden, hvor hun tilfældigvis var vågen, da nogen forsøgte at stikke en nøgle i låsen til hendes hoveddør. Men denne gang lod det sig ikke gøre, og tyven måtte luske af med uforrettet sag, for allerede lørdag formiddag havde boligselskabet sendt en låsesmed ud for at råde på, at låsen åbenbart ikke var blevet stillet op i forbindelse med, at der var kommet en ny lejer.