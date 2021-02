Det er en del år siden, det var koldt nok til at skøjte på fjorden - her i 2010. Selvom det er koldt nu, er det stadig ikke sikkert at gå ud på fjordisen, men kommunen frigiver i dag færdslen på nogle søer, så der kan blive skøjtet i weekenden. Foto: Steen Østbjerg

Tyk is: Skøjtesøer bliver givet fri til weekenden

Roskilde - 12. februar 2021 kl. 10:30 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Det er i skrivende stund endnu en anelse for tidligt at sætte navn på, hvilke søer i Roskilde der har fået så tyk is, at man kan skøjte og lege på den.

Læs også: Fund af cykel på isen satte gang i stor eftersøgning

Men frosten har gjort sit arbejde, så der bliver helt sikkert fjernet et par skilte med »færdsel på isen forbudt« senere på dagen.

Hvilke af de mange søer, damme og gadekær, der er tale om, vil man kunne se på hjemmesiden roskilde.dk/skøjtebaner.

Ismålerne fra kommunens materielgård har været ude at måle is fra morgenstunden, og resultaterne ligger klar senere på dagen, så de skøjtelystne kan få stillet trangen i weekenden.

- Jeg kan godt sige, at vi i dag får åbnet nogle steder. Vi er i gang med at måle og har fundet nogle steder, hvor isen er over 13 centimeter, siger Carsten Leth, der er leder af Materielgården.

Fornemmelser dur ikke Kommunens folk kan ikke nå at måle isen på samtlige vandhuller fra Assendløse Gadekær til Hvedstrup Gadekær, som er blandt målestederne.

Alligevel skal man være varsom og kun gå ud på isen, hvor der er givet grønt lys til det. For selvom det er hundekoldt, spiller mange forhold ind, og man kan ikke vide sig sikker på en fingerspidsfornemmelse.

- Der er god grund til, at vi måler istykkelse. Vi kan komme ud til to søer, der ligger lige ved siden af hinanden, hvor den ene er sikker, men der kun er fire centimeter is på den anden, siger Carsten Leth.

Isen skal være 13 centimeter tyk for at være sikker at færdes på.

Gå ikke ud på fjorden Torsdag var der en redningsaktion i gang på Roskilde Fjord, hvor en cykel lå på isen tæt på en revne. Og fjordisen skal man i hvert fald stadig holde sig fra, for her er der stadig våger og områder med tynd is på grund af strømmen og høj- og lavvande.

- Det er ikke kommunens opgave at åbne fjorden, for det er ikke vores område. Det er kun søer, siger Carsten Leth.

Ved eftersøgningen på fjorden blev der ikke fundet nogen personer på isen eller i vandet, og der er heller ikke meldt nogen savnet. Politiet har ikke fundet ud af, hvorfor der lå en cykel 200 meter ude på isen, hvorfra der var fodspor ud mod revnen i isen.

Men aktionen får politiet til endnu en gang at understrege, at man ikke må gå ud på isen.

