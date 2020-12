Kunstnergruppen Tokyo Blue består af (fra venstre) Lys- og rumdesigner Silla Findstrøm Herbst, kunsthistoriker og kunstnerisk rådgiver Helle Frøjk Knudsen, lys- og tekstildesigner Katrin Barrie Larsen og billedkunstner og ingeniør Astrid Espenhain. Foto: Tokyo Blue

Tycho Brahe inspirerer til lysinstallation foran bibliotek

Roskilde - 19. december 2020 kl. 17:23

Når de otte kulturinstitutioner bag Lysfesten i Roskilde inviterer til en alternativ og coronavenlig fejring af lyset i januar, kan man ude foran Roskilde Bibliotek få et lille rendezvous med en af lysets helt store mestre. Den verdenskendte danske astronom Tycho Brahe er nemlig inspirationen til værket »Lysekko«, som kunstnergruppen Tokyo Blue skaber i Bibliotekshaven til Lysfest 2021.

- Der er noget skønt i det der begreb, lysekko. Vi er jo midt i den mørkeste tid på året, så sådan en lysfanger, der står som en slags portal og lokker med lysere tider - det er jo en påmindelse om, at lyset stadig er her, siger Silla Herbst fra Tokyo Blue.

Udgangspunktet for værket er Tycho Brahes bog »De Stella Nova« fra 1573, og originaludgaven af bogen findes i Karen Brahes Bibliotek, som ejes af Roskilde Kloster og ligger under Roskilde Bibliotek.

Tycho Brahe opdagede i 1572 lyset fra en supernova, en eksploderende stjerne, og beskrev fænomenet - som han troede var en ny stjerne - i sin bog »De Stella Nova«. Når en stjerne eksploderer, kastes enorme mængder energi, lys og masse ud i rummet.

Med moderne teknologi er det lykkedes at opfange det lys, der blev reflekteret i de materialer, eksplosionen slyngede ud i sin tid. Fænomenet kaldes et lysekko - og det ligner et abstrakt, farverigt billede. Efter Tychos Brahes opdagelse af supernovaen kastede han sig ud i at udvikle observationsinstrumenter, der gjorde det muligt at få et langt mere præcist billede af verdensrummet.

Og netop lys, farver og Tycho Brahes instrumenter bliver omdrejningspunkt for Tokyo Blues' værk. Foran bibliotekets hovedindgang kan de besøgende i Bibliotekshaven opleve farverige lysbilleder, som skabes med brug af havens egne lamper, særligt udviklede lysinstrumenter og fire lærreder. Installationerne kan ses fra begge sider af lærrederne, og det er meningen, at de besøgende selv ved at lege med lyset og skyggerne kan blive en del af værket.

At det lige blev Tycho Brahe og »De Stella Nova«, som blev inspiration for Tokyo Blue, var egentlig meget naturligt, forklarer et andet af gruppens medlemmer, Helle Frøjk Knudsen:

- Vi arbejder altid stedsspecifikt og undersøgte områdets historie. Vi blev fascinerede af Karen Brahe Biblioteket med den unikke samling af gamle bøger, og da vi fandt ud af, at »De Stella Nova« står i biblioteket, måtte vi simpelthen arbejde videre med det. Det er jo en gave, at der findes sådan et originalværk lige ved siden af.

»Lysekko« kan ses i Bibliotekshaven i løbet af Lysfesten 25.-29. januar, alle dage klokken 16-21.