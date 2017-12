Har Roskilde Kommune lov til at afvise at visitere til opholdssteder, der har med Tvind at gøre, som fx Skolerne i Boserup? Det vil kommunen have en ekstern advokat til at vurdere. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Tvindsag sendt til advokat Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tvindsag sendt til advokat

Roskilde - 06. december 2017 kl. 14:43 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver ikke kommunens egne jurister, der skal kloge sig på, om kommunen lovligt kan træffe en politisk beslutning om ikke at fortsætte med at visitere til opholdssteder, der har med Tvind at gøre.

I stedet besluttede et flertal i økonomiudvalget onsdag formiddag at sende spørgsmålet til en ekstern advokat for at få en helt uvildig juridisk vurdering.

Spørgsmålet om Roskildes fortsatte brug af Tvind blev oprindelig rejst af Venstre, og både i skole- og børneudvalget og i økonomiudvalget, hvor sagen blev behandlet før valget, var der flertal for, at Roskilde fremover skulle finde andre tilbud at benytte sig af.

På byrådsmødet i sidste uge - efter valget - var flertallet imidlertid forsvundet, og sagen blev sendt tilbage til økonomiudvalget, blandt andet for at skabe fuldstændig klarhed over det juridiske grundlag.

På dagens møde i økonomiudvalget var der flertal for at udskyde en beslutning, indtil der ligger et notat fra en uvildig advokat. Den fremgangsmåde blev bakket op af S, DF, EL og SF. Personligt vil borgmester Joy Mogensen (S) ellers gerne være med til at sætte en stopper for brugen af Tvinds tilbud.

- Jeg tror, vi alle gerne vil undgå at kanalisere penge til skattely. Jeg mener, at kommunen har lov til at bestemme, hvem den vil købe ydelser af, og jeg opfatter udbudsportalen som et tilbudskatalog, hvor vi selv bestemmer, hvem vi vil bruge. Men det er min personlige holdning. Jeg ved også godt, at det først og fremmest er det borgmesterbærende parti, der har ansvaret for at sikre, at vi træffer lovlige beslutninger, så lige nu synes jeg, det er fornuftigt, at vi afventer et svar fra en uvildig advokat, siger Joy Mogensen.

Jette Tjørnelund (V), der har formuleret forslaget, var sammen med sit parti klar til at slå søm i - lige som hun hele tiden har været.

- Jeg har spurgt forvaltningen direkte under udvalgsbehandlingen, om beslutningen er ulovlig. Og det gjorde jeg igen under økonomiudvalgets behandling i sidste måned. Begge gange har jeg fået et klart nej som svar. Jeg er sikker på, at hvis den havde været ulovlig, så ville forvaltningen have sagt det undervejs, også til økonomiudvalget og til byrådet, men det er ikke tilfældet, siger Jette Tjørnelund.