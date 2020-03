Tusindkronesedler forsvandt fra 18-årigs jakke

Den 18-årige meldte ved 22-tiden til politiet, at tre personer af anden etnisk herkomst end dansk kort forinden var kommet hen til ham og en bekendt, da de stod uden for slikbutikken i Stationscentret i Jernbanegade i Roskilde. De havde taget fat i den 18-åriges jakke og sagt, at han skulle give den til dem, men ifølge anmeldelsen til politiet var det ikke sket i et truende tonefald.

Den 18-årige og vennen gik fra stedet for at undgå de tre personer og havde efterfølgende set dem på Ringstedvej, så for at undgå dem var de løbet gennem nogle haver. Undervejs gik det op for den 18-årige, at to tusindkronesedler var forsvundet fra jakkelommen. Til politiet har den 18-årige fortalt, at de tre personer talte arabisk sammen,