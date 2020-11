Turistfolk flytter ind hos museum

Destination Fjordlandet er navnet på det nye destinationsselskab, der fra nytåret skal gøre det attraktivt for turister og andre gæster at besøge Roskilde, Frederikssund og Lejre kommuner. Sekretariatet får til huse på en særskilt etage i administrationsafsnittet hos museumsorganisationen ROMU på Munkebro 2 i Roskilde.

- Vi har indgået en samarbejdsaftale med ROMU om, at vi lejer den øverste etage af Munkebro 2. Kontoret ligger et fantastisk sted - lige i hjertet af Roskilde by. Selve bygningen og lokalerne emmer af byens og egnens historie og sammensætningen af kontorlokalerne er helt optimal i forhold til måden vi arbejder på, siger Thomas Mahler, direktør i Destination Fjordlandet.

- Destination Fjordlandet arbejder dynamisk og har igennem de sidste to år pendlet mellem alle tre samarbejdskommuner, Lejre, Frederikssund og Roskilde. Den tætte kontakt og dialog med alle vores samarbejdspartnere er uundværlig i forhold til gensidig sparring, og til at kunne have fingeren på pulsen om, hvad der rører sig lokalt i hele Fjordlandet. Den måde fortsætter vi med at arbejde på, og har fx lavet aftaler med flere af vores samarbejdspartnere, hvor vi kan låne et skrivebord i perioder hen over hele året - eksempelvis ved Willumsens Museum i Frederikssund, Rejsestalden i Jægerspris og Nationalpark Skjoldungernes Land på Ledreborg Slot, siger Thomas Mahler.