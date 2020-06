Turister må ikke bruge domkirkens toiletter

Roskilde Domkirke er nu åbnet for både kirkegængere og turister, men det betyder dog ikke, at alt er ved det gamle. For eksempel er kirkens toiletter kun tilgængelige for kirkegængere, men er lukket i turiståbningstiden for at sikre et forsvarligt rengøringsniveau ved de kirkelige handlinger. Turister henvises til de offentlige toiletter på Stændertorvet.