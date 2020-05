Turister må igen besøge domkirken - men kun i små grupper

Roskilde Domkirke genåbnede i sidste uge, men kun for kirkegængere. Fra fredag den 29. maj vil det igen også være muligt for turister at opleve kongegravene og de kongelige kapeller i domkirken, da der er blevet givet tilladelse til, at museer og kulturattraktioner kan åbne.

Med åbningen for turister følger også nogle ændrede forhold for at begrænse spredningen af Covid-19. Der vil være løbende rengøring med fokus på håndtag, overflader og gelændere. For at sikre en nødvendig afstand imellem gæsterne er der sat begrænsninger på, hvor mange personer, der må opholde sig i domkirken samt i hvert kapel. Der er ligeledes indført ensretninger enkelte steder såsom i Christian 4.s Kapel, mens Kongebørnenes Krypt og Domkirkemuseet vil blive holdt lukket.