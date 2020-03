Turismen lider lige nu, men Visit Roskilde ser en mulighed for, at branchen får lettere end mange andre ved at komme på fode igen. Foto: Kim Rasmussen

Turismen kan få et forspring efter nedlukning

Roskilde - 25. marts 2020 kl. 20:16 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når alle mennesker sidder derhjemme eller højest bevæger sig ud i lokalområdet, er én branche særligt hårdt ramt for tiden.

- Man må sige, at alle der er tilknyttet turisterhvervet har det forfærdeligt, og for Roskilde betyder det meget. Det er rigtig mange arbejdspladser, der er involveret, og det har stor indflydelse på kommunens økonomi, siger Martin Sattrup Christensen, der som direktør for Erhvervsforum Roskilde også står i spidsen for turistorganisationen Visit Roskilde.

Selvsamme turistbranche kan dog have en lille fordel i forhold til mange andre, når coronakrisen og isolationen en gang hører op.

- Jeg tror, turisterhvervet hurtigere vil kunne komme tilbage, for vi ved, at en meget stor del af de turister, der besøger Roskilde, er danske turister, og i krisetider er der en tendens til, at man holder ferien i sit eget hjemland. Den næststørste gruppe udgøres desuden af norske og svenske turister, og vi ligger forholdsvis tæt på dem, så der står vi styrket. Jeg tror, at vi i forhold til store turistdestinationer som København nok skal klare os godt, siger Martin Sattrup Christensen.

På Vikingeskibsmuseet udgør de udenlandske turister størstedelen af de besøgende, og andelen er steget år for år.

Her håber man dog også at se et større antal danske gæster, når museet igen kan åbne, netop ud fra en forventning om at flere vil holde ferie herhjemme.

