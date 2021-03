VisitFjordlandet består af seks medarbejdere der fra 1. januar 2021 har fået opgaven af udvikle turismen omkring fjorden i Roskilde, Lejre og Frederikssund. Foto: Anders Hoppe

Turbo på turismen omkring fjorden

Roskilde - 05. marts 2021 kl. 07:31 Kontakt redaktionen

Destination Fjordlandet og VisitFjordlandet er to navne for det samme, nemlig den organisation, der med sine seks medarbejdere fremover har til opgave at udvikle turismen omkring fjorden i Roskilde, Lejre og Frederikssund. Og det arbejde kan fx handle om at udvikle cykelturismen i de tre kommuner.

- Vi har fået mange flere muskler at spille med, og det vil helt klart komme lokalbefolkningen til gode, at vi har samlet kræfterne ét sted. Fx har vi et stort ønske om at styrke cykelturismen i Fjordlandet, så det bliver nemmere og mere tilgængeligt at komme rundt på to hjul mellem oplevelserne og være turist i sit eget nærområde. Derudover håber jeg også, at man via vores hjemmeside kan inspirere til at tage ud på opdagelse i hele Fjordlandet, og måske se noget andet end man plejer, siger direktør i VisitFjordlandet, Thomas Kær Mahler.

Guides og inspiration

På grund af den generelle nedlukning er turistkontorerne i Roskilde og Frederikssund lukket ned indtil videre, men man kan fx finde information, kort og turistbrochurer ved områdets attraktioner og overnatningssteder, hvor der i forvejen kommer mange gæster. Derudover kan man altid finde den nyeste information på Visitfjordlandet.dk

- Her sørger vi hele tiden for at have masser af inspiration og idéer til, hvad man kan lave i Fjordlandet - også under lockdown. Lige nu har vi meget fokus på, hvad man kan lave i Fjordlandet, når nu Covid-19 har lagt en dæmper på det hele. Vi har stort fokus på at fortælle om de mange naturoplevelser, guides til vandreture, vinterbadning og børneaktiviteter, og har igangsat en kampagne, hvor man kan se hvilke lokale restauranter, der tilbyder take-away. Vi håber, at lokalbefolkningen vil bruge vores guides som inspiration, når de ikke ved, hvor de skal tage hen på tur, fortsætter direktøren.

Klar til åbning

Efter længere tids nedlukning og stilstand glæder Thomas Kær Mahler og hans medarbejdere sig naturligvis til en normaliseret hverdag, der måske begynder at indfinde sig i løbet af foråret.

De er nu i fuld gang med at forberede en sommerkampagne, som går i luften, når det hele åbner op igen. Her vil de synliggøre destinationens mange oplevelser, museer og attraktioner gennem film, annoncering på sociale medier og presseaktiviteter.

- Vi er klar og vi glæder os helt vildt. Vi har en forventning om, at sommeren 2021 til en vis grad kommer til at ligne turismesæsonen 2020, hvor de fleste danskere holdt sommerferie hjemme. Det danske marked er derfor vores første prioritet, siger Thomas Kær Mahler.