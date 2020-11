Tur med ænder og gæs i Gundsømagle

Landets flyvende vintergæster begynder så småt at ankomme til steder som Gundsømagle Sø. Her kan man lørdag 7. november få lejlighed til at se om det er tilfældet, når Fugleværnsfonden holder fugletur fra klokken 10 til 13. Vintergæsterne kan blandt andet være stor og lille skallesluger, hvinænder (fotoet) og bramgæs.