Politiet anholdt mandag aften en spritbilist, der havde været i Bauhaus i Roskilde for at handle. Foto: Lars Ahn Pedersen

Tur i Bauhaus afslørede spritbilist

Et mandligt vidne var hurtig til at kontakte politiet, da vedkommende havde oplevet en spirituspåvirket mand handle i Bauhaus i Roskilde mandag aften. Vidnet havde endda set, at manden havde sat sig ind i en bil, som holdt foran byggemarkedet på Industrivej.

En patrulje kørte derfor til stedet og traf bilisten, en 59-årig mand fra Nykøbing Falster, som var begyndt at køre derfra. Han blev testet med alkometeret, som viste en promille over det tilladte. Han blev derfor sigtet og anholdt for at få udtaget en blodprøve, hvorefter han blev løsladt.