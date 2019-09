Etableringen af den kommende tunnel fra Svogerslev til Lynghøjsøerne er løbet ind i lidt udfordringer, faktisk for syv millioner kroner udfordringer. Foto: Thomas Olsen

Tunnelbyggeri ændres for at undgå millionudgift

Roskilde - 07. september 2019 kl. 06:38 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Svogerslev kan de glæde sig til en ny tunnel under Lindenborgvej, så byens borgere let og sikkert kan komme ud til naturperlen Lynghøjsøerne. Men tunnelprojektet er løbet ind i det, man kalder en økonomisk udfordring. Den skulle nemlig ligge på et gammelt lossepladsareal.

- Vi har fået lavet geotekniske undersøgelser af jorden, og jorden viser sig at være forurenet i en grad, så vi ikke bare kan genbruge den. Den skal fjernes. Og vi skal flytte rigtig meget jord, så vi har regnet os frem til, at det vil koste cirka syv millioner kroner i ren afgift at få nogen til at modtage jorden. Dertil kommer håndtering og kørsel. De penge vil vi rigtig gerne spare, så vi har måttet sadle lidt om og er i gang med at få tegnet et andet tunnelprojekt, dog stadig med en placering i forbindelse med Lynghøjstien, siger projektleder i Roskilde Kommune Christina Bakkegaard.

Det er nu planen, at selve etableringen af tunnelen går i gang til foråret. Om alt flasker sig, så er den klar til skolesommerferien 2020 og de mange gæster, som vil over for at løbe, gå, cykle eller bare bade i det nye naturområde. Når tunnelen etableres vil Lindenborgvej fra Lyngageren og hen til Stamvejen blive spærret for trafik i en periode.

