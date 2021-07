Se billedserie Bundvendingen af Alternativet har betydet færre medlemmer. Til gengæld er de, der er tilbage optaget af at føre politik, og forperson Lene Bjerrum tror på, at Alternativet kan føre en stærk valgkamp. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Tungen på vægtskålen: S blev for stor Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Tungen på vægtskålen: S blev for stor

Roskilde - 21. juli 2021 kl. 13:00 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Det var nærmest alt andet end politik, der skaffede Alternativet spalteplads i landets aviser sidste år.

Interne opgør og magtkampe trak tænder ud, men det seneste halve års tid har der været ro, efter at Franciska Rosenkilde i februar blev valgt som politisk leder efter Josephine Fock.

Roen har også fået Alternativet til at vejre morgenluft lokalt, hvor det nu overvejende er nye folk, der tegner partiet.

- Forpersonspolemikken har sat sig præg på medlemsskaren i hele Alternativet, men Roskilde er faktisk et af de steder, hvor vi står stærkest, og vi er så småt begyndt at få fremgang. Vi var nede på 41 medlemmer, men efter at Franciska er blevet valgt til forperson, er vi kommet op på 45, så nu er vi på vej frem, og vi er nogle, der er positive og har fokus på politik, så vi er optimistiske, siger Lene Bjerrum, som er forperson for Alternativets Roskilde-afdeling.

Som en si

Hun stiller selv op til valget i november, og selv om partiet har været nede at skrabe bunden, ser det i øjeblikket ud til, at liste Å vil være i stand til at stille kandidater op i 60 kommuner. Og Lene Bjerrum oplever, at bundvendingen trods alt har vært god for noget.

- Fordi polemikken har lagt sig, er vi, der er tilbage, dem, der har lyst til at tale politik, og det giver en anden energi. Det har virket lige som en si. Nu er al dramaet sorteret fra, og det er altid godt for et parti. På et tidspunkt blev vi lidt nervøse, men vi har fået kræfterne tilbage og regner med at føre en god valgkamp, siger Lene Bjerrum.

Skaffede rent S-flertal

Ved valget i 2017 fik Alternativet 1165 stemmer svarende til 2,3 procent af stemmerne i hele kommunen.

Et flot resultat, som dog ikke rakte til en plads i byrådet.

Alligevel blev Alternativet tungen på vægtskålen, for partiet havde indgået valgforbund med Socialdemokratiet, som i kraft af det valgtekniske samarbejde indkasserede sit 16. mandat, der sikrede et rent socialdemokratisk flertal i byrådet.

Uden valgforbundet mellem S og Alternativet ville det sidste mandat være gået til Enhedslisten.

Kede af det

Det er fire år siden, samarbejdet med S blev indgået, og i dag er det andre personer, der tegner Alternativet, end det var dengang, men spørger man Lene Bjerrum, om hun ville have indgået den samme aftale, er svaret et rungende nej.

- Jeg synes, det altid er et problem i en kommune, hvis et parti bliver alt for stor, og vores valgforbund var med til at gøre, at Socialdemokratiet kunne bestemme, hvad de ville. Det er vi kede af, og hvis det var mig, ville jeg ikke have lavet den aftale. Mangfoldighed er supervigtig, fordi vi repræsenterer en bred vifte af borgere, siger Lene Bjerrum.

Bøtten skal vendes

Hun tilføjer, at Alternativet gerne vil tænke politik anderledes, end de fleste andre gør i dag. Det handler om at leve og bruge penge anderledes for at stoppe klimaforandringerne.

- Det gælder også i kommunerne. Socialdemokratiet har historisk løftet arbejdsklassen, og det er godt, men den er løftet til et niveau, hvor dens forbrug stort set er lige så stort som de rigeste i landet, og det betyder, at vi har et mega affaldsproblem. Vi er det land i verden, der sviner mest i forhold til indbyggerantal, og det har Socialdemokratiet ikke været opmærksomme på. Hvis man havde vidst det dengang, havde man nok gjort noget ved det - men jeg kan desværre ikke se, at de gør noget for at stoppe det i dag. Socialdemokratiet tager det ikke rigtig alvorligt. Det er ikke nok med indsatser her og der - nu skal vi have vendt hele bøtten, siger Lene Bjerrum.

Hun efterlyser politikere, der ikke kun tænker på at tække sine egne vælgere, men som tør træffe beslutninger, som ikke nødvendigvis er populære.

relaterede artikler

S-flertal i bredt samarbejde 22. november 2017 kl. 05:52