Det hundedyre svømmehalsbyggeri er årsagen til, at Roskilde Kommune har udskudt anlægsprojekter for 49 millioner kroner for at kunne betale svømmehalsregningen i år. Venstre og Konservative så gerne en del af de udskudte bevilliger fastholdt i 2020-budgettet, der der var mulighed for at bruge dem til projekter, der kunne fremrykkes. Foto: Lars Kimer

Tungen lige i munden midt i en coronatid

På det virtuelle byrådsmøde, der fandt sted onsdag, argumenterede både Jette Tjørnelund (V) og Pierre Kary (K) for, at byrådet ikke nøjedes med at frigive de første syv af i alt 10 millioner kroner, som skal bruges til at sætte Absalons Skole i stand, men at man frigav det fulde beløb.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her