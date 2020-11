Byrådsmedlem Tuncay Yilmaz er klar til at forlad S, fordi Mette Frederiksen taler om ?islamisk? terror - i stedet for ?islamistisk?.

Send til din ven. X Artiklen: Tuncay klar til at gå fra S - Byrod protesterer imod Mette F. Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tuncay klar til at gå fra S - Byrod protesterer imod Mette F.

Roskilde - 04. november 2020 kl. 15:52 Kontakt redaktionen

Roskildes socialdemokratiske byrådsmedlem Tuncay Yilmaz er klar til at forlade sit parti, fordi statsminister Mette Frederiksen i en kommentar har kaldt terrorangrebet i Wien for 'islamisk' - i stedet for 'islamistisk'.

Han mener, at statsministeren på denne måde mistænkeliggør en lovlig religion - fremfor at rette kritikken imod de få fanatikere, der bruger religionen til deres egne ekstremistiske formål.

- Jeg forventer, at Mette Frederiksen vil rette den formulering, der må være en fejltagelse, siger Tuncay Yilmaz.

Tuncay er af tyrkisk oprindelse og har været medlem af byrådet i flere perioder, først for SF og siden S. I en lang periode var han ligeledes formand for Roskilde Kulturforening, der har stået for opførelsen af den nye moske i Allehelgensgade.

- Under Mette Frederiksens ledelse har Socialdemokratiet ændret politik, så man nu er blevet mere fjendtlig overfor indvandrere og islam, mener Tuncay Yilmaz, der også har fået kraftig kritik i sit eget bagland.

Borgmester til møde

Roskildes borgmester Tomas Breddam skal nu holde møde med sit byrådsmedlem og vil prøve at få lidt ro på situationen.

- Jeg er selvfølgelig enig i, at angrebene i både Frankrig og Østrig er begået af islamistiske terrorister - og man ikke kan give en hel religion skylden.

Breddam har også talt med det socialdemokratiske hovedkontor i København og regner med, at der kommer en præcisering af, hvad statsministeren egentlig har ment.

Kritik fra K og DF

Den konservative leder i Roskilde Byråd Lars Lindskov og Karsten Lorentzen (DF) kritiserer nu også Tuncay Yilmiz for at true Socialdemokratiet med at gå - uden at tage afstand fra terror-angrebet i Wien.

- Vi forventer, at borgmester Tomas Breddam på vegne af den socialdemokratiske byrådsgruppe gør det klart for Tuncay, at denne adfærd er illoyal over for såvel det danske demokrati som Socialdemokratiet.

De to byrådsmedlemmer undrer sig over, hvor Tuncay Yilmaz' loyalitet i grunden befinder sig og understreger, at ikke-vestlige religioners og nationers konflikter skal afvises ved døren.

- Det er ingen hemmelighed, at Tuncay Yilmaz på ingen måde har lagt afstand til Tyrkiets præsident Erdogans anstrengte forhold til demokrati og menneskerettigheder, hvilket kom frem allerede før indvielsen af den tyrkiske moské i Roskilde.

- Men som minimum må man forvente, at Tuncay Yilmaz først og fremmest tager utvetydigt afstand fra terror - uanset om den bliver begået af muslimer, kristne, hinduer eller mennesker med en fjerde religion, siger de to byrådsmedlemmer.

tk