Blandt kandidaterne til det kommende byrådsvalg taler Roskilde Avis denne gang med Tuncay Yilmaz

Send til din ven. X Artiklen: Tuncay aktivist i Æblehaven: - Vi har slået coronaen ned Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tuncay aktivist i Æblehaven: - Vi har slået coronaen ned

Roskilde - 29. april 2021 kl. 06:57 Af Foto: Kenn Thomsen Kontakt redaktionen

Byrådsmedlem Tuncay Yilmaz (S) er for alvor blevet aktivist i sin egen bebyggelse Æblehaven, hvor han sammen med mange andre har været med til at få stoppet corona-epidemien, før den nåede at blive rigtig alvorlig.

Siden 2009 har han været medlem af Roskilde Byråd, først for SF siden for Socialdemokratiet, og ved valget til november stiller han op på ny.

- Vi har været rundt og tale med mange mennesker om corona i vores område, og det er nu lykkedes rigtigt godt.

- I starten var vi bange for, at coronaen skulle sprede sig, som man har set i store bebyggelser andre steder. Men med den store indsats fra de forskellige organisationer i Integrationsrådet og fra kommunen er det gået godt, fortæller Tuncay.

- Vi skulle f.eks. have alle til at forstå, at man ikke deltager i store begravelser, som der ellers er tradition for.

Blandt virkemidlerne har været løbesedler i alle opgange på både dansk, tyrkisk og arabisk, så alle beboerne kunne forstå det.

Stor byfornyelse

Samtidig er Tuncay også medlem af bestyrelsen for boligafdelingen i Æblehaven, og her har han været med til at planlægge og beslutte den store modernisering af bebyggelsen, som snart går i gang.

- Alt i alt skal det gerne give bedre boliger og forhold for de mange mennesker, som bor i vores område, forklarer han.

Op mod halvdelen af indbyggerne i Æblehaven er indvandrere, og som medlem af boligafdelingens bestyrelse er Tuncay med til at repræsentere dem på denne led.

Fik bygget moské

Inden den seneste opgaver har Tuncay Yilmaz gennem 17 år som formand for Roskilde Kulturforening været med til at sørge for, at de lokale indvandrere fik den stor ny moské i Allehelgensgade fremfor det gamle bilværksted, som de tidligere brugte.

- Da den nyombyggede store moské stod færdig i 2018, var det afslutningen på et kæmpemæssigt arbejde med mange forhindringer. Bla. kom der ekstra udgifter til at få renset grunden for forurening fra det tidligere værksted.

- Men nu er det lykkedes, og den nye moské er for roskildensere med indvandrer-baggrund et symbol på, at vi er blevet en accepteret og aktiv del af Roskilde.

Tuncay Yilmaz ser den ombyggede moské som et samlingssted for de 1.800 roskildensere med tyrkisk baggrund.

- Vi har selv samlet penge og lånt resten af beløbet, så derfor blev jeg meget skuffet og ærgerlig, da vi blev anklaget for at være i lommen på udenlandske kræfter.

- I løbet af en uge kommer mange hundrede mennesker i moskeen, og det gælder også et stigende antal kvinder, der nu er langt mere aktive.

Bedre integration og mindre kriminalitet

For Tuncay Yilmaz er der slet ingen tvivl om, at det omfattende arbejde moskeen og dens organisationer har udført blandt Roskildes unge med indvandrer-baggrund har haft en meget positiv betydning.

Både når det gælder om at skabe bedre integration og forhindre fremkomsten af bander eller udbredt kriminalitet, som man har set i andre byer.

- Jeg vil da godt være med til at tage noget af æren for, at integrationen i Roskilde er gået så godt.

- Men selvfølgelig hænger det også sammen med, at Roskilde har taget bedre mod os indvandrere, end man oplever i visse andre kommuner.

- Den positive holdning gælder lige fra byrådet og kommunen til Roskildes biskop Peter Fischer-Møller samt mange andre, der har sørget for dette positive klima, siger Tuncay Yilmaz.

Konservative blev røde

Næsten alle med tyrkisk baggrund i Roskilde kommer fra et bestemt område i Tyrkiet, lidt øst for Ankara.

- Dernede er befolkningen nok præget af konservative værdier. Men da folkene kom her til Roskilde, sluttede de sig politisk til venstrefløjen og blev røde, forklarer Tuncay om sin egen og mange af landsmændenes politiske valg.

- Efter min mening skyldes det den modtagelse, vi har fået i Roskilde. Venstrefløjen var positiv, mens højrefløjen og specielt DF , har været meget negative overfor os.

Blev hos S

Sidste år var Tuncay Yilmaz dog tæt på at forlade Socialdemokratiet, fordi han mente, at statsminister Mette Frederiksen havde stemplet alle muslimer som ekstremistiske 'islamister'.

Borgmester Tomas Breddam og andre lokale socialdemokrater fik ham dog overbevist om, at det ikke er tilfældet.

- Efter nogle overvejelser valgte jeg derfor at fortsætte og er igen kandidat for S. Partiet fører jo en særdelies rimelig politik her i kommunen.

- Da det er lokalt regeringsparti i Roskilde giver det samtidig mening og indflydelse at være med her, forklarer Tuncay Yilmaz.

tk Blå bog

Navn: Tuncay Yilmaz.

Født: 1969 i Tyrkiet.

Kom til Roskilde i 1977.

Startede i en særlig modtageklasse på Hedegårdene Skole, men kunne allerede efter tre måneder flytte over i en normal klasse på Absalon Skole.

Gik 10 år i folkeskolen

Startede på EFG, men kunne ikke fuldføre, fordi han ikke kunne få en praktikplads.

Gik på værkstedsskolen, hvor læreren Anders W. Johansen fik ham til at tage en datamatiker-uddannelse på Roskilde Handelsskole.

I en række år var han derefter ansat hos Dansk-Tyrkisk Islamisk Stiftelse, der driver en række moskéer rundt om i landet, og sluttede her som regnskabsansvarlig.

Kom så til firmaet MG-Rejser fra 2012 til 2019.

Blev ledig i en periode.

Arbejder nu som ansat i revisionsfirmaet Ferat R. Group i Roskilde.

1997 meldte Tuncay sig ind i Enhedslisten og var kandidat til byrådet ved valget i 1998.

Gik så over til SF og var kandidat flere gange, indtil han i 2009 blev valgt til Roskilde Byråd.

2012 forlod han SF og gik over til Socialdemokratiet, som han siden har repræsenteret i byrådet.