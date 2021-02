Christian Bjerre Nielsen er 37 år og bor i Svogerslev med sin familie. Hans hustru, Pernille Bjerre Nielsen, stiller også op til TryghedsGruppens repræsentantskab.

Trygheds-kandidat: Pengene skal gøre gavn i samfundet

Roskilde - 06. februar 2021 kl. 16:24 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

37-årige Christian Bjerre Nielsen fra Svogerslev er blandt de 30 kandidater, der stiller op til TryghedsGruppens repræsentantskab i Region Sjælland.

- Jeg står for opretholdelse af TrygFondens projekter til sikkerhed, sundhed og trivsel. Pengene skal fortsat gøre gavn i samfundet. Det gælder blandt andet besøgshunde på plejehjem, krammebamser på hospitaler og redningskranse, der en dag kan redde dit liv eller en person, som du holder af. Desuden vil jeg arbejde for et stærkt medlemsdemokrati, hvor der stadig er plads til nytænkning.

Christian Bjerre Nielsen er gift med Pernille Bjerre Nielsen, som også er kandidat til repræsentantskabet.

- Jeg stammer oprindeligt fra Viborg og bor i dag ved Roskilde. Fritiden bruger jeg primært med min dejlige kone og fire fodboldglade drenge. Samtidig går de ældste til spejder, da vi forsøger at lære dem at tage ansvar for sig selv, andre og samfundet. Derudover har jeg selv en interesse for lokalpolitik, der har givet mig indsigt i nogle af forholdene, hvor TryghedsGruppen gør en forskel.

Kom med idéerne TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter, og Christian Bjerre Nielsen har en klar holdning til, hvad dens fremtidige mission skal være.

- Jeg ser gerne, at der hvert år vælges et tema for en pulje af penge, hvor vi bredt opfordrer til idéer og ansøgninger. Det vil forbedre kendskabet til projekterne, siger han.

Mulighed for at stemme Fredag den 12. februar udløber fristen for at stemme til TryghedsGruppens repræsentantskab. I Region Sjælland skal der i alt vælges 10 kandidater til Tryghedsgruppen, der blandt andet tæller Trygfonden, som står bag hjertestartere og sikring af kystlivreddere ved strandene.

Over 200.000 vælgere i Roskilde og resten af Region Sjælland har mulighed for at stemme, og det kan de gøre hjemmefra digitalt på computeren og dermed få indflydelse på, hvordan trygheden skal styrkes i blandt andet Roskilde.

For at stemme skal man være medlem af Tryghedsgruppen, og det er man, hvis man har forsikringer i Tryg eller Alka. Man kan afgive sin stemme på: www.tryghed.dk/medlemmer/valg

Af de 30 kandidater i Region Sjælland har de fem bopæl i Roskilde Kommune: Johanne Rask, Klaus Jørgen Sørensen, Christian Bjerre Nielsen, Pernille Bjerre Nielsen og Hanne Terp. Klaus Jørgen Sørensen har i lighed med de fire andre kandidater fået mulighed for at præsentere sig, men har ikke reageret på henvendelsen.

