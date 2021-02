36-årige Johanne Rask er læge og bor i Viby. Hun har siddet i TryghedsGruppens repræsentantskab i fem år.

Trygheds-kandidat: Flere grønne investeringer, tak

Roskilde - 06. februar 2021 kl. 08:22 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

36-årige Johanne Rask fra Viby er blandt de 30 kandidater, der stiller op til TryghedsGruppens repræsentantskab i Region Sjælland. Hun har siddet i repræsentantskabet i fem år og genopstiller.

- Jeg brænder især for at få lov at fortsætte mit arbejde for, at det skal kunne mærkes i den måde, Tryg driver forretning, at vi er kundeejet. Et medlemsejet forsikringsselskab bør ikke drive forretning med fokus på optimering af profit, siger hun.

Johanne Rask ser gerne, at TryghedsGruppen gør endnu mere for at fremme den grønne udvikling.

- Jeg er stolt af, at TryghedsGruppen gennem de seneste år har været gode til at omlægge investeringer til en etisk og mere bæredygtig profil. Men vores forsikringsselskab har også kapital investeret, og desværre viser målinger, at Tryg sakker bagefter andre forsikringsselskaber, når det kommer til grønne investeringer. Det kan vi gøre bedre. Vi skal være en del af løsningen, ikke en del af problemet, siger hun.

Samfundet bag facaden Til daglig arbejder Johanne Rask som læge og ved, hvad det gør ved mennesker, når trygheden forsvinder.

- Jeg har boet og arbejdet i Region Sjælland i mange år. Som læge får man lov at være med helt tæt på, der hvor livet gør ondt. Man får et indblik i samfundet bag facaden, der hvor samfundets sikkerhedsnet er bristet på den ene eller den anden måde. Arbejdet i TrygFonden er for mig en måde at gøre noget ved de grundlæggende problemer der truer vores sundhed, trivsel og tryghed, siger hun.

Mulighed for at stemme Fredag den 12. februar udløber fristen for at stemme til TryghedsGruppens repræsentantskab. I Region Sjælland skal der i alt vælges 10 kandidater til Tryghedsgruppen, der blandt andet tæller Trygfonden, som står bag hjertestartere og sikring af kystlivreddere ved strandene.

Over 200.000 vælgere i Roskilde og resten af Region Sjælland har mulighed for at stemme, og det kan de gøre hjemmefra digitalt på computeren og dermed få indflydelse på, hvordan trygheden skal styrkes i blandt andet Roskilde.

For at stemme skal man være medlem af Tryghedsgruppen, og det er man, hvis man har forsikringer i Tryg eller Alka. Man kan afgive sin stemme på: www.tryghed.dk/medlemmer/valg

Af de 30 kandidater i Region Sjælland har de fem bopæl i Roskilde Kommune: Johanne Rask, Klaus Jørgen Sørensen, Christian Bjerre Nielsen, Pernille Bjerre Nielsen og Hanne Terp. Klaus Jørgen Sørensen har i lighed med de fire andre kandidater fået mulighed for at præsentere sig, men har ikke reageret på henvendelsen.