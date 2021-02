Trygheds-kandidat: Bonusordningen skal afskaffes

- Mit mål er, bonusordningen afskaffes til fordel for billigere forsikring til kunderne. Det betyder, at man ikke skal beskattes af beløbet, og Tryg/Alka bliver mere konkurrencedygtige på markedet. Jeg støtter også, at overskuddet fremover doneres til sikkerhed, sundhed og trivsel. Her vil jeg især arbejde for, at der skabes mere at være fælles om, siger hun.

- Jeg er en stor fortaler af medlemsdemokrati. Jeg mener, at det er vigtigt, at vi alle har de samme muligheder for at blive hørt - uanset baggrund. Det er imidlertid min oplevelse, at mange medlemmer ikke er klar over, at de kan blive en del af og få indflydelse på de beslutninger, der træffes i TryghedsGruppen, beslutninger der er til gavn ikke kun for dem selv, men for mange mennesker, der har brug for os. Derfor vil jeg arbejde for, at kendskabet til repræsentantskabet bliver større, siger hun.