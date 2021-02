62-årige Hanne Terp er erhvervsrådgiver og bor i Svogerslev. Det var en bamse, som hendes datter fik af Trygfonden for mange år siden efter en operation, der har inspireret hende til at stille op til repræsentantskabet.

Trygheds-kandidat: Bamsen der gav glæde og tryghed

Roskilde - 07. februar 2021 kl. 15:46 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

62-årige Hanne Terp fra Svogerslev er blandt de 30 kandidater, der stiller op til TryghedsGruppens repræsentantskab i Region Sjælland.

- Gennem årenes løb har jeg været meget positivt overrasket over at se, hvor mange spændende områder Trygfonden arbejder med. For flere år siden blev min datter opereret og fik den sødeste bamse på operationsbordet med en hilsen »det handler om at være tryg«. Det glemmer vi aldrig, siger hun.

Hanne Terp har en vision om at være med til at gøre en forskel

- En forskel, der giver glæde og tryghed for os alle. Jeg vil gerne arbejde med tryghed, sikkerhed, sundhed og glæde- til børn, unge, ældre og samt de mange ensomme. Derudover bedre kendskab til forsikringer til konkurrencedygtige priser, siger hun.

Arbejdet frivilligt i 38 år Til daglig arbejder Hanne Terp som erhvervsrådgiver og er mor til fire voksne børn.

- Jeg er meget interesseret i det menneskelige. Oplever løbende, at der er så mange muligheder for at give glæde og tryghed til andre - også uden, det kræver så meget. Lidt har også ret. Jeg er energisk og har mange tanker og ideer, som jeg håber at få lov til at være med til at implementere hos TrygFonden. Jeg har foruden mit fuldtidsarbejde arbejdet som frivillig i flere forskellige områder gennem nu 38 år - forældreråd, indsamlinger til mange forskellige formål, Roskilde Festival og meget, meget mere, siger hun.

Mulighed for at stemme Fredag den 12. februar udløber fristen for at stemme til TryghedsGruppens repræsentantskab. I Region Sjælland skal der i alt vælges 10 kandidater til Tryghedsgruppen, der blandt andet tæller Trygfonden, som står bag hjertestartere og sikring af kystlivreddere ved strandene.

Over 200.000 vælgere i Roskilde og resten af Region Sjælland har mulighed for at stemme, og det kan de gøre hjemmefra digitalt på computeren og dermed få indflydelse på, hvordan trygheden skal styrkes i blandt andet Roskilde.

For at stemme skal man være medlem af Tryghedsgruppen, og det er man, hvis man har forsikringer i Tryg eller Alka. Man kan afgive sin stemme på: www.tryghed.dk/medlemmer/valg

Af de 30 kandidater i Region Sjælland har de fem bopæl i Roskilde Kommune: Johanne Rask, Klaus Jørgen Sørensen, Christian Bjerre Nielsen, Pernille Bjerre Nielsen og Hanne Terp. Klaus Jørgen Sørensen har i lighed med de fire andre kandidater fået mulighed for at præsentere sig, men har ikke reageret på henvendelsen.

