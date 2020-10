Trusler, softgun, kniv og kørsel uden kørekort: 17-årig i konflikt med både fodboldtræner, sin far og loven

Næste kapitel i sagen udspillede sig så i morges ved 5-tiden foran politistationen i Roskilde. Her dukkede den unge mands far op for at fortælle, at han havde haft en konflikt med sønnen oven på episoden på Vipperød Stadion. Cirka samtidig med faderen ankom den 17-årige til stationen i en bil han kørte, uden at have kørekort. Så det blev han med det samme sigtet for. Politiet vejledte de to mænd til at søgt hver til sit. Om det lykkedes er svært at sige, men en time senere var de begge tilbage på politistationen grundet konflikten.