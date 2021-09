Selv om stibroen over Holbækmotorvejen ikke er med i Roskilde Kommunes budget for 2022, tør de to klubber på Kamstrupsti ikke vide sig sikre endnu. Deres lejemål er nemlig stadig sagt op fra september 2022. Foto: Steen Østbjerg

Send til din ven. X Artiklen: Truet motorklub holder fast i bordkanten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Truet motorklub holder fast i bordkanten

Roskilde - 03. september 2021 kl. 16:45 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Var det gode nyheder for MC Roskilde 74 og Roskilde Amerikaner Bil Club, da et stort flertal i byrådet indgik et budgetforlig, hvor der ikke er afsat en krone til den stærkt omdiskuterede stibro over motorvejen?

Det spørgsmål har klubberne svært ved at svare klart ja eller nej til, for selv om broen teknisk set er udskudt til 2023, er klubbens medlemmer ikke sikre på, at det gør den store forskel.

- Vi holder vejret lidt, siger Ole Saxe Larsen fra Roskilde MC 74.

Lejemål er sagt op Både mc-klubben og Roskilde ABC holder til på Kamstrupsti 2, men lejemålet er blevet sagt op. Opsigelsen blev varslet før sommerferien og skyldtes, at grunden, hvor klubberne holder til dør om dør, skulle bruges som »landingsplads« for den længe planlagte bro, der skal forbinde Musicon med Kamstrupsti og med den store grusparkeringsplads på Darupvej. Og lige hvad dét angår, føler klubfolkene ikke, at de er blevet voldsomt meget klogere.

- Vi har fået på skrift, at vi skal være ude fra til september '22, så gravearbejdet kan begynde i januar '23, og set med vores øjne kan det stadig godt passe med det, vi har fået besked på, siger Ole Saxe Larsen.

I motorklubberne på Kamstrupsti er der opbakning til "Jette-modellen," som Jette Tjørnelund er ophavskvinde til. Den skitserede stibro benytter ikke det støttepunkt, der blev anlagt midt i motorvejen, før Kamstrupsti blev forskudt på sydsiden af Darupvej, men den giver broen et direkte forløb til sydsiden af Darupvej - og skåner klubbernes lokaler. Om det er dén løsning, det ender med, er dog stadig uvist.

Positiv lige streg Klubberne har selv lavet et forslag til et broforløb, som både tager hensyn til, at der allerede ligger en betonblok mellem motorvejssporene til støtte for den fremtidige bro, og skåner klubbernes faciliteter.

Sidenhen har Venstres gruppeformand, Jette Tjørnelund, også været ved tegnebrættet og fremlagt en skitse til, hvordan en stibro kan ligge i direkte forlængelse af Kamstrupsti, hvilket i så fald vil betyde, at den op nordsiden af motorvejen ikke skal udgå fra Maglelunden, men fra arealet ved Roskilde HTX.

- Om det bliver »Jette-modellen,« der bliver vedtaget, kan jeg ikke gennemskue, og det, vi kan lytte os til, er, at der bliver arbejdet på noget andet, og som vi ser det, er det positivt, at man prøver at lave en lige streg over motorvejen, siger Ole Saxe Larsen, som anser denne mulighed som mindst lige så god som klubbens forslag, ikke kun fordi det vil betyde, at klubberne kan blive, hvor de er, men også fordi det formentlig går prismæssigt går nogenlunde lige op, når udgifterne til et nyt støttepunkt for broen bliver vejet op mod den besparelse, der er, når kommunen slipper for at genhuse klubberne.

- Men indtil videre kan vi ikke se, hvad de har tænkt, så vi holder fast i bordkanten, og når alt er skrevet under, må vi spørge ind til, hvad handleplanen er, siger Ole Saxe Larsen.

relaterede artikler

Rundt nul uden dikkedarer 01. september 2021 kl. 05:02

Venstre vil flytte stibro og undgå klubnedrivning 17. august 2021 kl. 13:49