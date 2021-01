Politiet måtte både søndag aften og mandag morgen køre til Roskilde Station for at tage sig af urolige passagerer. Foto: Britt Nielsen

Truende mænd forsinkede togene

Roskilde - 18. januar 2021 kl. 13:13 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Alle passagerne i et myldretidstog mod København blev forsinket mandag morgen, fordi deres tog fik et noget længere ophold på Rosilde Station, end køreplanen tilskriver.

Det kan de takke en 38-årig mand fra Greve for. Han startede en konflikt med togføreren og blev efterhånden så truende, at hun ikke så anden udvej end at ringe efter politiet, som ventede ved perronen. Ved synet af betjentene blev han med ét meget mere medgørlig. Betjentene så ham i øjnene og løftede pegefingeren, men fandt ikke anledning til at foretage en anholdelse, og så kunne betjentene forlade toget, og togføreren fløjte afgang.

Det var anden gang på mindre end otte timer, at DSB-personale havde brug for politiets hjælp på Roskilde Station. Søndag kort for midnat havde en anden togfører problemer med en 23-årig mand fra Hedehusene. Han havde ingen billet og blev opfarende og højtråbende, da han fik besked på at forlade toget.

I hans tilfælde endte det med en anholdelse og en overnatning i detentionen, eftersom han var så påvirket, at de tilkaldte betjente fandt det fornuftigst at lade ham sove rusen ud i trygge omgivelser, inden han blev løsladt ud på morgenen. I baglommen havde han et bødeforlæg for at have overtrådt ordensbekendtgørelsen, og så kan han utvivlsomt se frem til også at få en opkrævning fra DSB.