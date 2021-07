Se billedserie Jørn Bruun Rasmussen (tv.) fra Roskilde Amerikaner Bil Club og Ole Saxe Larsen fra MC Roskilde 74 i amerikanerbilklubbens klublokale. Den bageste del bliver ofret i deres forslag for at give plads til stien. Foto: Steen Østbjerg

Truede klubber har løsningen på byrådets broproblem

Roskilde - 02. juli 2021

Allerhelst vil de gerne blive, hvor de har været i årtier - og det var sådan set også, hvad de to klubber, der holder til på Kamstrupsti 2 regnede med at kunne gøre. Det står nemlig udtrykkeligt i den lokalplan, som har været gældende de seneste 10 år, at de lokaler, hvor MC Roskilde 74 og Roskilde Amerikaner Bil Club holder til på Kamstrupsti 2, skal bevares, selv om der skal laves en bro over motorvejen, så Musicon bliver forbundet med Dyrskuepladsen og Milen.

Ikke desto mindre besluttede byrådet på et tumultarisk møde i sidste uge at gennemføre en omvendt licitation på en stibro, som for nærværende ser ud til at kræve, at bygningerne, som de to klubber holder til i, skal jævnes med jorden.

Hvor meget broen kommer til at koste, er uvist, bortset fra at de 40 millioner kroner, der er afsat i budgettet, med sikkerhed ikke holder. Nogle taler om 20 millioner kroner ekstra, andre om endnu mere. Prisen afhænger også af, hvor lang broen skal være. Det spørgsmål er heller ikke endeligt besvaret. Men udbuddet, det kører til august, og så er flertallet i byrådet indstillet på at rette lokalplanen til og finde pengene til broen - hvordan den end kommer til at se ud.

Aldrig det samme Og så er der lige klubberne. I maj blev de opsagt med virkning fra foråret 2022 - det er senere blevet modereret til, at de først skal være ude i september 2022, så grunden kan blive ryddet og være klar til byggestart fra starten af 2023. Men sådan behøver det slet ikke at ende, mener klubberne, som i fællesskab har lavet et forslag, som de har sendt til byrådet og kommunen.

- Kommunen har investeret mange penge i det herude, og vi selv har investeret endnu mere. Det synes vi, man skal holde fast i, siger Ole Saxe Larsen fra MC Roskilde 74.

Jørn Bruun Rasmussen fra Roskilde ABC er helt enig.

- Selv hvis de kunne finde et andet sted til os, ville det ikke blive det samme, for vi har et rigtig godt sammenhold her, siger Jørn Bruun Rasmussen.

Bagom Motorcykelklubben bor side om side med Roskilde ABC, som flyttede ind på Kamstrupsti 2 i 1979. Otte år senere flyttede også motorcyklisterne ind. De har hver sin afdeling, der gennem årene er blevet udviklet til at være de perfekte rammer for et rigt foreningsliv, hvor medlemmerne nærmest er som familie for hinanden. De bor klos op ad motorvejen - så tæt, at deres base også var truet, da motorvejen skulle udvides. Nu er den det igen.

Står det til klubberne, bliver den seneste projektskitse, som kommunen har præsenteret dem for, revet over. Deres eget forslag viser, at man sagtens kan bygge broen og bevare Kamstrupsti 2. Det kan ske ved, at man bearbejder det forslag, der oprindeligt kom fra kommunen selv. Det blev lavet, dengang Kamstrupsti stadig lå i umiddelbar forlængelse af Maglelunden på den modsatte side af motorvejen, og gik ud på, at broen på sydsiden af motorvejen skulle »lande« i en snegl inde på Vejdirektoratets materielgård.

I mellemtiden er Kamstrupsti blevet forlagt et stykke mod vest, hvilket er den egentlige udfordring, men det kan løses ved, at man ofrer den yderste del af Roskilde Amerikaner Bil Clubs lokale nærmest motorvejen. På den måde kan stien efter sneglen løbe langs med motorvejen nord om Kamstrupsti 2, inden den knækker og forbindes med Kamstrupsti.

Tilbygning i vinkel Operationen æder en del af Roskilde ABC's klublokale, men det kan erstattes ved at udbygge med en ny vinkel. Ud over at skabe plads til stien bagom vil det betyde, at gårdmiljøet, hvor begge klubber har mange af sine sociale arrangementer, bliver skærmet af mod motorvejen. Og hvis kommunen blot bygger råhuset, lover klubberne, at de nok selv skal sørge for alt det indvendige, sådan som det også har været hidtil.

Økonomien i klubbernes forslag er god, mener de.

- Man sparer halvanden million kroner på at flytte transformatorstationen på grunden, og 400.000 kroner på at rydde grunden. Hvor meget kommunen skal bruge på at genhuse os, ved vi ikke, men de penge sparer man jo også, så ender det ligefrem med at blive billigere. Det, der mangler, er en sikker passage af Darupvej, men det mangler jo også i det, kommunen vil sende i udbud, siger Ole Saxe Larsen.

Forslaget er fremsendt til byrådet, som har besluttet, at linjeføringen af broen eventuelt kan ændres, og »at finde løsninger for klubberne på Kamstrupsti.« Hvad der ligger i det, ved klubberne ikke.

- Vi håber bare, vores forslag kan komme med i billedet, når de skal se på det, siger Ole Saxe Larsen.