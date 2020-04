Trompettyven er fundet

Musikinstrumenterne var blandt de tyvekoster, som Københavns Politi torsdag fandt hos en 24-årig mand fra Chile på hans hotelværelse under en ransagelse. Her var der tyvekoster fra flere indbrud i Midt- og Vestsjællands og Nordsjællands Politikreds i form af smykker, computer og designtasker.

Kosterne blev undersøgt nærmere, og her fandt man frem til, at der også var smykker og ure, som blev stjålet ved et indbrud i Borup ved Køge den 5. april og en våbentilladelse, som tilhørte den forurettede ved et indbrud i Ringsted den 17. marts, hvor der blandt andet blev stjålet et våbenskab. Den 24-årige bliver fredag formiddag fremstillet i grundlovsforhør med begæring om varetægtsfængsling.