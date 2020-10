Se billedserie Jeppe Trolle (R) fandt omkring 60 frisbees i søen på Roskilde Ring. Foto: Claus Steenbech

Trolle i det kolde: fandt 15 kilo tabte frisbees i søen på Roskilde Ring

Roskilde - 26. oktober 2020 kl. 13:54 Af Tomas Skov

Omkring 15 kilo frisbees blev det til, da lokalpolitikeren Jeppe Trolle (R) krøb i våddragten lørdag eftermiddag for at rense søen for de mængder af frisbees, eller såkaldte discs, der er havnet i søen helt tilbage fra 2004.

Andet end frisbees Klubmesterskabet i discgolf blev netop afviklet i Roskilde Ring denne lørdag, og det vakte stor begejstring blandt deltagerne, at Jeppe Trolle i løbet af en times dykning bragte omkring 60 forsvundne frisbees tilbage på land.

- De lå i bunker på bunden, så jeg skovlede dem bare op i mit net, fortæller byrådsmedlemmet, der også måtte konstatere, at en del andet var røget i søen over årene.

- Jeg samlede naturligvis også almindeligt affald op, nu hvor jeg var der, men jeg måtte give op overfor en fastgroet cykel, et borde- og bænkesæt og tre olietønder fra den gamle racerbane, fortæller han.

Orange monstre Der var dog også helt andre, uventede oplevelser under overfladen for den rutinerede dykker i den cirkelrunde sø.

- Undervejs så jeg både en gedde og en del skalleyngel, og så så jeg virkelig mange, orangefarvede krebs, som nærmest havde hummerstørrelse. Det var nogle små monstre, og jeg skal lige have slået dem op for at afgøre, om der er tale om en invasiv art, siger Jeppe Trolle.

Win win win Således var det samlet set en overraskende positiv oplevelse for politikeren, som normalt ikke forventer meget af et sødyk.

- Jeg har dykket i en del søer, og det plejer at være ret kedeligt, men det her var en oplevelse. Jeg var faktisk ret overrasket over, hvor meget liv der var i den sø, siger Jeppe Trolle, der samtidig glæder sig over, at hans indsats gav mening på flere planer.

- Jeg fik trukket 15 kilo plastic ud af naturen, som tilmed bliver genbrugt i stedet for at blive brændt af - og så fik jeg oven i købet et godt dyk ud af det. Så det var win win win over hele linjen, siger han.