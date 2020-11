Formand for digelaget i Tangbjerg og Jyllinge Nordmark, Philip Lange Møller, har alligevel besluttet, at han gerne vil fortsætte i bestyrelsen, selv om han egentlig smækkede med døren for en måneds tid siden. - Jeg har stadig så meget at give, og vi skal lykkes, og sikringen skal være ordentlig, siger han. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Trodser trusler: Digelagsformand stopper alligevel ikke

Roskilde - 10. november 2020 kl. 06:03 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Først ville han ikke længere være med i digelaget i Jyllinge Nordmark, men her to dage før generalforsamlingen har formand Philip Lange Møller meddelt, at han alligevel gerne vil fortsætte med at være en del af bestyrelsen.

Det skriver han i en mail til DAGBLADET Roskilde.

Philip Lange Møller havde ellers meddelt sin afsked, fordi han ikke længere kunne stå i spidsen for digelaget, når projektet ikke kom i gang lige så hurtigt som lovet. Med i overvejelsen var også, at han og hans kone personligt blev truet med anklager om, at de skulle betale millioner, fordi byggeriet af kystsikringen blev standset.

- Anklagerne kom både på Facebook og i pressen, og sammen med de økonomiske trusler blev det for meget for min kone og mig. Samlet set mistede jeg lysten til at stå i spidsen for kystsikringsprojektet, skriver Philip Lange Møller.

Det skabte også stor frustration, at digelaget ikke blev inviteret til møder mellem bygherre (Roskilde Kommune), entreprenøren (Aarsleff) og rådgivere (Rambøll).

Kommet på afstand Alligevel har Philip Lange Møller valgt at fortsætte.

- Mange har skrevet mange venlige mails, og mange har ønsket, at jeg igen påtog mig en rolle i kystprojektet. Som tiden gik, blev jeg alligevel ofte kontaktet og blandet ind i projektet, og den seneste tid er jeg involveret dagligt. Når tingene er kommet lidt på afstand, og jeg kan se, der fortsat er meget, jeg kan bidrage med til projektet, har jeg besluttet mig for at blive på min post som medlem af digelagets bestyrelse. Jeg har endvidere erklæret, jeg ønsker at deltage i byggemøder, da mit kendskab til projektet kan bidrage konstruktivt og sikre, vi som beboere og naboer til projektet inddrages, skriver Philip Lange Møller.

Nødt til at genopstille Bestyrelsen for digelaget har besluttet, at han er nødt til at genopstille ved den kommende generalforsamling på onsdag for at kunne fortsætte i bestyrelsen.

- Det gør jeg, og så er det op til bestyrelsen efterfølgende at udpege en formand. I sagens natur ved jeg ikke, om det bliver mig. Jeg føler stadig, jeg har en stor rolle i projektet, som skal lykkes, og det skal lykkes ordentligt, siger han til DAGBLADET.

Digelaget blev stillet i udsigt, at kystsikringen kunne komme i gang omkring den 10. august i år.

Det egentlige arbejde kom først i gang omkring den 7. september. Den sene start gør, at Jyllinge Nordmark går endnu en vinter i møde, hvor kystsikringen ikke er klar.

