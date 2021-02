Mange trodsede advarslerne om at gå ud på den farlige is. Her er det Roskilde Fjord.

Trodser advarsler: Går ud på usikker is

Mange mennesker i hele landet benyttede sig af den strålende sol og isen på vandet til at tage sig en tur over søer og fjorde.

Men isen er mange steder stadig farlig at gå ud på, og langt fra så sikker, som den ser ud.

Et af de mange steder, hvor folk valgte at trodse advarslerne var Roskilde. her havde politiet travlt med at holde øje med de mange, der tog sig en tur over den usikre is på fjorden.