Trio sørger for musik og liv i bymidten

Der bliver musik i gaden i weekenden, når den musikalske trio Jumpin' Jacks giver den musikalsk gas. Måske har du allerede hørt trioen før, da det ikke er første gang, at de spiller i Roskildes bymidte.

Man skal dog ikke stille sig og vente på et bestemt sted, da musikken bevæger sig rundt, så alle får mulighed for at komme i godt humør. Musikken starter begge dage klokken 11 på Stændertorvet, og så fortsætter den musikalske rejse ned gennem Skomagergade og videre ned gennem Algade.