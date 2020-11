Trines bog får pandemien ned i børnehøjde

Hjælp til at snakke

- Børn har altid været mit omdrejningspunkt. Jeg har skrevet bogen ud fra et ønske om, at den forhåbentlig kan være et godt udgangspunkt og en hjælp for den voksne til at få snakket om corona med barnet på en tryg måde. Der er behov for at kunne få lov til at spørge og undre sig - og ikke mindst at blive beroliget. For hvordan kan noget så småt og usynligt være så farligt? Måske er det lettere at forstå og knap så skræmmende, hvis den lille virus-fyr gøres lidt mere synlig, siger Trine Birch Okkels, der selv har tre store børn.