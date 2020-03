Tricktyven i Jyllinge opsporet af politiet

Efterforskningen ledte politiet til Ballerup, hvor tricktyven fra Jyllibnge viste sig at bo. Foto: Lars Sandager Ramlow

Roskilde - 17. marts 2020 kl. 12:19 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ældre beboere i ældreboligerne i Rosenhaven i Jyllinge kan ånde lettet op efter en serie forsøg på tricktyverier i kvarteret.

Kvinden, der stod bag tricktyverierne, er nemlig blevet fundet og sigtet af politiet.

Mindst to beboere havde i fredags besøg af kvinden, der udgav sig for at komme fra hjemmeplejen.

Fredag eftermiddag havde hun held til at komme ind hos en 67-årig kvinde, hvor hun rodede medicinkassen igennem, inden hun gik, og derpå også hos en 77-årig. Kvindens påskud for at komme indenfor var, at der var sket en fejl med medicinen, som hun skulle rette.

Den falske hjemmehjælper ringede også på flere andre steder, og samlet set havde politiet så mange oplysninger om kvinden, at det gav håb om at finde frem til hende.

Og det lykkedes. Politiet fik bestyrket mistanke til en kvinde fra Ballerup, som viste sig at være noget ældre, end de to beboere havde vurderet. Den ene havde beskrevet hende som 25-35 år, den anden som 35-40 - men faktisk er hun 46 år gammel.

Da et par betjente ringede på hjemme hos hende, var hun ikke blot selv hjemme, men det viste sig også, at hun lå inde med medicin, som var udstedt til de to beboere, som fredag havde anmeldt tricktyverierne i Rosenhaven til politiet.

Kvinden er nu sigtet for tricktyverier og forsøg på samme i Rosenhaven, men efterforskningen pågår for at klarlægge, om hun har begået lignende ting andre steder. Under alle omstændigheder kan hun se frem til at skulle en tur i retten på et senere tidspunkt.