Politiet fik hurtigt fat i to kvinder fra Rumænien, som havde forsøgt at snyde sig til flere byttepenge i Havannahuset i Roskilde. Kvinderne sad i en bil foran Roskilde Station. Foto: Lars Ahn Pedersen

Send til din ven. X Artiklen: Tricktyve gik galt i byen: Medarbejder i kiosk lod sig ikke snyde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tricktyve gik galt i byen: Medarbejder i kiosk lod sig ikke snyde

Roskilde - 02. juli 2021 kl. 11:03 Kontakt redaktionen

To kvinder fra Rumænien slap ikke godt fra at forsøge sig med at snyde personalet i kiosken Havannahuset i Algade i Roskilde.

Læs også: Tricktyve snød to ældre kvinder

De to kvinder kom ind i kiosken torsdag eftermiddag ved 15-tiden, hvor de købte et par solbriller. Da de skulle have penge tilbage, forsøgte de at snyde sig til flere byttepenge ved at lave tricks, men det blev opdaget af medarbejderen. Kvinderne stak derefter af og løb i retning mod stationen. En medarbejder fra Havannahuset fulgte efter kvinderne, men tabte dem af syne.

Politiet kørte til stationen, hvor de søgte i området efter de to kvinder ud fra signalementet. På torvet foran stationsbygningen på Jernbanegade traf patruljen en personbil med fire rumænere i - to mænd og to kvinder. En patrulje havde i mellemtiden sikret overvågningen fra kiosken, så politiet let kunne sammenligne det med de to kvinder i bilen.

Betjentene genkendte de to kvinder, så patruljen anholdt og sigtede dem. De to kvinder på 24 og 30 år blev taget med til politistationen til afhøring og sagsbehandling. Sagen blev vurderet, og der var ikke grundlag for at udvise de to sigtede af Danmark i forbindelse med sagen. De blev derfor løsladt efter at have taget imod en straksbøde.

relaterede artikler

Tricktyv ribbede ældre kvindes dankort 19. april 2021 kl. 10:43