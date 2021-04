Tricktyv ribbede ældre kvindes dankort

Det gik så galt, som det kunne for en 74-årig kvinde fra Roskilde, da hun lørdag formiddag fik stjålet sit dankort, da hun var ved at læsse varer ind i sin bil på Schmeltz Plads.

Den 74-årige havde handlet flere steder i den centrale del af Roskilde og betalt kontaktløst med sit dankort. Først ved indkøb i et supermarked skulle hun i forbindelse med betalingen indtaste pinkoden, hvorefter hun lagde dankortet i sin jakkelommen. Da hun efter indkøb var ved at læsse varerne over i bilen, blev hun kontaktet af en fremmed mand, der på gebrokkent engelsk spurgte om vej til sygehuset. Han spurgte om det samme flere gange, ligesom han også begyndte at tale om taxikørsel. Under disse spørgsmål fik den 74-årige afledt sin opmærksomhed, så dankortet kunne blive stjålet fra jakkelommen.