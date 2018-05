Tricktyv med skin(d)-manøvre: Stjal dametaske

Klokken 15.30 tirsdag kom en østeuropæisk mand ind i en skindforretning i Sankt Ols Gade, hvor han forsøgte at lokke personalet ind i et baglokale. Han kom ind i forretningen af et par gange, og det lykkedes ham at få en dametaske med ud fra stedet uden, at det lige blev opdaget.