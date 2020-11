Det er svært at identificere folk i disse dage, når alle bærer mundbind. Foto: Carsten Lysdahl

Tricktyv brugte bykort til tyveri - og mundbind til maskering

Roskilde - 09. november 2020 kl. 14:15

Der er et væld af metoder, tricktyve hiver ud af ærmet for at stjæle værdier fra deres ofre. Lørdag formiddag var det et bykort og et dække som forvildet turist, der blev brugt til at stjæle en Iphone 11 fra en fodklinik i et baghus til Algade i Roskilde.

En midaldrende mand af sydeuropæisk udseende kom ind med et bykort i hænderne og bredte det ud for at spørge om vej til et eller andet. Men pludselig forlod han stedet igen, og en kvinde opdagede, at hendes telefon var væk.

Tyven er beskrevet som i alderen 50-65 år lav, iført hvid hættetrøje og med kort sort hår. Vidnerne har ikke set hele hans ansigt, da mundbind ud over at begrænse smitte også kan fungere som umistænkelig maskering for personer med uærlige hensigter.