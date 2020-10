PC Schematic har indrettet sit domicil med glasvægge, så der er åbent og lyst, selv om medarbejderne sidder hver for sig. Nogle af lokalerne har desuden navn efter virksomhedens værdier, så som "Nyskabelsen". Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Tricket er at finde kundernes tidsrøver Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tricket er at finde kundernes tidsrøver

Roskilde - 10. oktober 2020 kl. 13:02 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Med nogle virksomheder er det ud fra navnet let at gætte, hvad de laver - for eksempel Caseus Ost & Delikatesser - og så er der andre, hvor det kræver en forklaring. Tag PC Schematic, som har eksisteret i over 40 år, og hvis produkter er ude i hele verden og anvendes af store virksomheder, men alligevel vil være ukendt for de fleste i Roskilde-området, medmindre de arbejder inden for elbranchen eller har med maskiner at gøre.

Det er nemlig PC Schematic, som står for den software, der hjælper el- og automationsbranchen med at levere den påkrævede dokumentation, så de kan koncentrere sig om det faglige. Det er i den grad et nicheprodukt, og alligevel kender alle inden for området programmet PCschematic Automation, der også leveres ganske gratis til landets tekniske skoler.

- Vi er så kendte i Danmark, at det er kunderne, som kontakter os, så vi har ikke det store salgsarbejde, andet end at vi er med på to store messer. Vi leverer til kunder som Lego og Danfoss, men også til boreplatformen og til den lille håndværker, siger PC Schematics administrerende direktør Hanne Rossen.

En stor familie PC Schematic begyndte i 1978 i Jyllinge under et helt andet navn, Dansk Prototype Service og senere DPS CAD-Center, og med et helt andet formål, men i samtlige 42 år har Ove Larsen været en af ejerne.

Om PC Schematic PC Schematic blev stiftet i 1978 i Jyllinge og hed DPS CAD-Center frem til 2008.

I 2017 flyttede virksomheden til Gl. Marbjergvej i Roskilde.

PC Schematic har 16 ansatte.

Virksomheden omsatte for ca. 19 mio. kr. i 2019.

I 2020 fik PC Schematic nyt logo og ny hjemmeside. Det ændrede sig, da virksomheden i 1988 præsenterede tegneprogrammet PCschematic Elektronik på en messe i Odense og efterfølgende fik en masse henvendelser fra automationsbranchen, som efterlyste noget lignende.

Programmet, som blev til det nuværende PCschematic Automation, blev udviklet af Hanne Rossens mand Werner Rossen, og da han døde, gik hun ind i bestyrelsen i 2007 og blev direktør i 2012. I dag ejer hun den ene halvdel af virksomheden, mens Ove Larsen har den anden halvdel sammen med datteren Dorthe Larsen.

PC Schematic er ikke kun en familieejet virksomhed, men forsøger også at være det for medarbejderne.

- Vi er som en familie. Der er ingen forskel på, om du er ejer eller medarbejder. Vi har en fri tone og griner meget, siger Hanne Rossen.

Bruger kunderne Det er i sig selv lidt af en bedrift for en softwarevirksomhed at være med i så mange år i en branche, hvor de fleste enten bliver opkøbt eller går ned, fordi de ikke formåede at følge med udviklingen. Især med tanke på PC Schematic ikke udvikler software til enkeltstående virksomheder, men sælger en »hyldevare«, som flere skal kunne bruge.

- Vi bruger vores kunder til at videreudvikle ved at se på, hvad de efterlyser. Vi spørger dem om, hvad der er deres tidsrøver og arbejder ud fra det, siger Hanne Rossen.

Med til det hører, at brugerne af PC Schematics programmer ikke nødvendigvis selv er computereksperter.

- Vi laver softwaren til dem, som er ude at skrue, så det skal være nemt og intuitivt at bruge. Vi kan have en idé, der er nok så smart, men hvis kunderne ikke efterspørger den, er den til ingen nytte, siger Hanne Rossen.

PC Schematic har allerede modtaget et par priser, som står fremme i receptionen, blandt andet for at være en motiverende arbejdsplads. Administrerende direktør Hanne Rossen taler her med Jesper Steen Christensen, erhvervsdirektør i Danske Bank, som er tovholder på Roskilde Erhvervspris. Foto: Thomas Olsen

relaterede artikler

Ostehandler nomineret til erhvervspris for tredje år i træk 20. august 2020 kl. 14:15

Den skæve restaurant der vil smage af Roskilde 02. juli 2020 kl. 17:48

Erhvervspris: Restaurant lavede gratis mad til karantæneramte 02. juli 2020 kl. 17:28