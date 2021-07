Send til din ven. X Artiklen: Trekronerskolens elever møder arbejdsmarkedet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trekronerskolens elever møder arbejdsmarkedet

Roskilde - 13. juli 2021 kl. 14:08 Af Elsebeth Birgitte Nygaard Berg/Ungeguiden Kontakt redaktionen

83 elever på Trekronerskolens 7. årgang har prøvet kræfter med arbejdsmarkedet i projektet Unge i praksis. Formålet med projektet er at udfordre de unge i deres uddannelsesvalg og gøre dem nysgerrige på karriereveje i det hele taget.

Unge i praksis består af tre dele: Introduktion ved Uddannelsesvejledningen i Roskilde, brobygning til erhvervsuddannelserne og to dage i lokal virksomhedspraktik.

Elevernes praktikker var i 16 forskellige virksomheder som plejehjem, børnehaver, købmandsbutikker, vognmænd og byggemarkeder. De unge var ikke afsted klassevis, men i mindre grupper fra hver klasse. Luna, Caroline og Rosa fra 7.D var eksempelvis i praktik i en butik og kombinerede praktikken med en introduktion til hovedområdet kontor, handel og forretning. Silje, Filippa og Selma fra 7.B var i praktik på et plejehjem med en efterfølgende introduktion til hovedområdet omsorg, sundhed og pædagogik.

Hvordan var praktikken?

Eleverne var glade for projektet som et andet element i den daglige skolegang. Som de alle seks enstemmigt sagde: - Nyd, at du ikke skal i skole.

Udover at være et godt afbræk i skoledagen, overraskede praktikken generelt positivt. Luna fæstede sig for eksempel ved det gode fællesskab, som hun oplevede blandt de ansatte i Stark. Caroline oplevede i Jyllinge Brugsforening, hvordan meget af arbejdet ikke drejede sig om kunder, men i stedet om planlægning, rutiner, skemaer og ved fælles hjælp at få lavet opgaverne. Rosa, som også var i Jyllinge Brugsforening syntes, at praktikken gav et godt indblik i dét at være på en arbejdsplads. Silje, Filippa og Selma oplevede mange aktiviteter for de ældre og et tæt bånd mellem de ældre og de ansatte.

Hvad oplevede virksomhederne?

Alle deltagende virksomheder var begejstrede for at være med i projektet. De var glade for elevernes besøg og deres nysgerrige spørgsmål. Desuden håber Vognmand Kold A/S, at netop sådan en praktik får flere unge til at få øje på erhvervet som chauffør. En branche, som gerne må stå mere synlig blandt de unge, når der vælges uddannelses- og karrierevej.

Nye overvejelser omkring uddannelse

Virksomhedspraktikken har for nogle af eleverne medført tanker om det uddannelsesvalg, som venter på dem forude. Selma fortæller, at hun gennem praktikken har fundet ud af, at hun måske skal uddanne sig inden for noget, der handler om pleje og omsorg. Derimod har Silje fundet ud af, at hendes fremtidige uddannelsesvalg nok ikke kommer til være inden for dette område.

Gode råd til andre unge, der skal i gang med forløbet

Selma blev spurgt, om hun havde et god råd til andre unge, der skal ud på en lignende rejse i arbejdslivet.

- Kom med et åbent sind og vær med på det hele, for så bliver det en virkelig fed oplevelse. Du skal ikke holde dig tilbage, lyder det fra Selma.

Caroline tilføjer, at man bare skal stille spørgsmål.

Alle seks piger var en smule skeptiske over for deres praktiksted i starten.

- Åh nej - et plejehjem? Det har jeg ikke rigtig lyst til, tænkte Silje inden de skulle starte.

Ved at lægge deres skepsis til side fik alle eleverne alligevel en spændende og anderledes uge, hvor de blev klogere både på arbejdslivet og på det med uddannelse.

Fakta

Projektet Unge i praksis er finansieret af Nordea Fonden og tilbydes i fem kommuner i hele landet.

Da projektet fortsætter frem til udgangen af 2022 kan flere 7. klasser komme afsted. Der er også plads til flere praktikpladser. Ved interesse kontakt teamleder i Uddannelsesvejledningen Elsebeth Nygaard, elsebeth@roskilde.dk.

Læs mere på www.ungeipraksis.dk.