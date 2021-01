Fæstningspunkterne i hver ende af broen vil kunne bruges igen, og det samme vil de ankre, som er gravet ind i jorden, og som kan ses yderst til højre. Men hvordan den ny bro kommer til at se ud, er stadig et åbent spørgsmål. Foto: Steen Østbjerg

Trekroner uden gangbro i op til et år: Skal afløseren være ikonisk?

Det kommer til at koste Roskilde Kommune op til 10 millioner kroner, at en lastvognchauffør, som havde glemt at sænke køretøjets kran, i december påkørte broen over Trekroner Allé med en sådan kraft, at hele broen styrtede sammen.

Ganske vist er der tale om en forsikringssag, så kommunen vil på et tidspunkt modtage en økonomisk erstatning. Beløbet er endnu ikke kendt, men det kommer på ingen måde til at dække udgifterne ved at etablere en ny stiforbindelse over vejen.