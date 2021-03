Se billedserie Centerleder Louise Lund Møller og afdelingsleder Michelle Zinckernagel, har taget plads i et par af dagligstuens lænestole. Stuen er gjort så hjemmelig som muligt og billederne har let genkendelige motiver. Begge ting er med til at styrke genoptræningen af beboerne. Foto: Jan Partoft

Trekroner har plads til hjerneskadede

Trekroner Plejecenter har siden første februar haft en helt ny afdeling, hvor der er plads til 16 beboere med erhvervet hjerneskade. Afdelingen har overtaget den etage, hvor rehabiliteringen var indtil, den flyttede til det nye plejecenter i Hyrdehøj.

- Vi har fået indrettet og sat lokalerne i stand, så de passer til vores beboeres behov, siger centerleder Louise Lund Møller fra Trekroner Plejecenter.

- Afdelingen er for hjerneskadede i alderen 30 til 70 år, og de har som regel andre behov end plejecenterets øvrige beboere, der er langt ældre.

Roskilde har ikke tidligere haft en specialiseret afdeling for mennesker der har fået en hjerneskade. Kommunen har i stedet for købt plejepladser udenbys.

- Hjerneskadede har brug for en speciel tilgang fra de personer, der arbejder med dem, siger afdelingsleder Michelle Zinckernagel.

- Man skal tænke i helheder, og sørge for at have behandling med i alt, hvad der sker i løbet af dagen. Når man får en hjerneskade, så mister man mange færdigheder og struktur på hverdagen. Det skal vi træne med dem.

Inden afdelingen åbnede, har der været kontakt til pårørende til de kommende beboere, patientforeninger og fageksperter, for at få afklaret hvilke behov og ønsker der er til afdelingen.

- Når folk flytter ind her, så er de yngre end på normale plejehjem og det betyder, at de kommer til at bo her i længere tid. De giver andre behov, både til indretning og maden, siger Louise Lund Møller.

- For eksempel når det gælder maden, så er det de gamle traditionelle danske retter, der bliver serveret på plejehjemmene, men her vil beboerne gerne have burgere, grønt og grove grøntsager. Der er en generationsforskel.

- Vi fik også at vide fra fageksperter, at der var behov for et sanserum, og det har vi heldigvis fået bevilliget.

Sanserummet giver beboerne mulighed for at reducere de mange uvedkommende sansestimuli, der præger den hjerneskadedes hverdag.

- Vi kan se at beboerne bliver roligere og gladere, når de har haft en time i sanserummet, siger Michelle Zinckernagel.

- I rummet har vi for eksempel mulighed for at lave en hel væg, hvor der bliver vist familiebilleder eller naturscener, som kan hjælpe borgeren med at få ro i tankerne.

Afdelingen for erhvervet hjerneskadede er blevet oprettet efter en politisk beslutning i 2019 om at åbne det specialtilbud i Roskilde. Tidligere måtte kommunen købe pladser i andre kommuner. Stedet har plads til 16 beboere. I øjeblikket er der flyttet fire ind. Man kan ikke besætte alle 16 pladser på en gang, da hver beboer kræver en indkøringsperiode. Når alle afdelingens boliger er besat, er der behov for en medarbejderstab på 20 til 25 personer. Afdelingen er en del af Trekroner Plejecenter, så stedes afdelinger har mulighed for at assisterer hinanden.