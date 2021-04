Der er stadig ikke sat en krog i den nye bro der skal bygges i Trekroner. Politikerne vil også se en pris på en bro, som en til en kan erstatte den gamle bro. Foto: Steen Østbjerg

Trekroner-broen: Ekstra pris på bredere bro kommer frem i lyset

Roskilde - 16. april 2021 kl. 06:18 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Det blev til en længere debat om den pt. ikke eksisterende bro over Trekroner Allé, da politikerne diskuterede sagen på ugens plan- og teknikudvalgsmøde.

Det skyldes ikke mindst, at Liberal Alliance og Dansk Folkeparti havde bekymringer i forhold til at bruge 11,5 millioner kroner på en fem meter bred bro - en meter bredere end den, som i efteråret måtte »lade livet.« Den ekstra bredde er et ønske fra bl.a. Trekronerrådet.

- Jeg er lidt vred over, at vi bestiller én ting, og at forvaltningen kommer tilbage med noget andet. Vi bestilte en bro, som én til én kunne erstatte den gamle, og så kommer forvaltningen tilbage med en bredere bro og et projekt, hvor der skal bruges penge på at bygge fundamenter om. Jeg kan sagtens forstå, at grundejerforeninger alle steder i kommunen har ønsker, men vi kan ikke lade økonomien løbe af sted på den måde, siger Merete Dea Larsen (DF).

Bekymringen fra DF og Liberal Alliances Lars-Christian Brask førte til, at der kommer en tilføjelse til udbudsmaterialet, så der også skal gives en pris på en bro, som én til én kan erstatte den gamle bro, så man direkte kan se, hvor meget det koster ekstra at få en bredere bro.

