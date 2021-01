Treenigheden splittet på Sankt Hans

Vor læser Sacha Willumsen var på tur i området ved den gamle afdeling af Sankt Hans Hospital i weekenden. Her bemærkede hun, at et af parkens store træer med tre stammer var væltet omkuld. Hvordan de kunne ske, kunne hun godt tænke sig at vide, så hun bad Roskilde Avis om hjælp.

- Når et træ deler sig i tre, helt nede ved jorden som her, eller et stykke oppe, så kan der samle sig vand i hulheden imellem dem plus at de tre kroner 'læner sig' lidt til hver side, og altså trækker udad, så der kan opstå små sprækker, hvor vand kan trænge ned og give rådsvampe endnu bedre forhold.