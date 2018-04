Se billedserie Indehaver Leon Lyberg Gravesen og butikschef Nicholas Bronze i Jagt og lystfiskehusets underetage, der er helliget fiskeudstyr, mens jagten hører til i stueplan. Foto: Kristian Jørgensen

Tredoblet butik: Det er da et sats

Roskilde - 04. april 2018 kl. 14:46 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var kø langt ud på Algade, da Jagt og fiskerhuset lørdag genåbnede i den tidligere Fru Rose, lige op ad butikkens gamle lokaler.

Heldigvis for indehaver Leon Lyberg Gravesen, der har tredbolet butikkens størrelse og derfor gerne skal have flere kunder i den.

- Det er da et sats. Vi aner ikke, om det bliver for stor en mundfuld, men jeg tror det ikke, siger han.

De ekstra kvadratmeter giver mulighed for at udvide sortimentet med eksempelvis jagtudstyr til kvinder, hundesport og fiskeri til børn.

Leon Lyberg Gravesen er overbevist om, at der er et marked til det, for jagt og fiskeri er ikke gået af mode, og udvidelsen er en måde at sætte sig på det lokale marked.

Det vil være at holde både kunderne og sig selv for nar at lade som om, folk ikke tjekker priser, så Leon Lyberg Gravesens strategi er aldrig at ligge over prisen, hverken i Jylland eller på nettet.

Da en kunde lægger en jakke på disken, slår butiksejeren den selv op på nettet og barberer 30 kroner af den pris, der står på mærket.

Ifølge Leon Lyberg Gravesen er det ikke bare spil for galleriet, for vejen til at opbygge og bevare en trofast kundekreds er, at de kan regne med, at prisen holder.

- Den rigtige pris finder man på nettet, og den lægger vi os op ad, siger han.

