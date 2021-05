Ved fælles hjælp og lidt fingerfærdighed lykkedes det brandfolkene at komme ind i bilen, hvor en treårig dreng var smækket inde. Foto: presse-fotos.dk

Treårig blev låst inde i bil

Både en treårig søn og hans mor havde det skrækkeligt, da det i formiddags gik op for moderen, at hun var kommet til at låse sønnen inde i bilen, da hun parkerede i Æblehaven i Roskilde.

Hun smækkede døren, som låste - og opdagede straks, at nøglen til bilen stadig lå inde i kabinen, hvor også sønnen befandt sig.