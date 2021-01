Christian Skov Arendorf var med til at grundlægge partiet Danmarks Vision for et år siden. Nu er ha kandidat for Liberal Alliance. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Tre tidligere Venstre-folk bliver LA-kandidater

Roskilde - 04. januar 2021 kl. 09:14 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Liberal Alliance har styrket kandidatholdet til det kommende kommunalvalg med Lizzi Tvede Waagstein, Christian Skov Arendorf og Hans Eiler Hammer, der kommer fra det nye parti Danmarks Vision. Før fødslen af Danmarks Vision var de tre medlemmer af Venstre. Lizzi Tvede Waagstein og Christian Arendorf Skov var således kandidater for Venstre ved kommunalvalget i 2017 og fik begge over 100 personlige stemmer.

- Vores vurdering er at det borgerlige samarbejde i Roskilde vil blive væsentlig styrket af at vi går sammen med Liberal Alliance. Vi er helt klart hjemme på LA's politiske platform, og lokalt har Lars-Christian Brask markeret sig som den stærkeste borgerlige og liberale stemme i Roskilde, siger Hans Eiler Hammer der er afgående lokalformand for Danmarks Vision i Roskilde.

- Det er meget ambitiøst at starte et nyt parti, og vi accepterer at vi står langt stærkere sammen med Liberal Alliance. Udover at vi føler os godt tilpas hos LA, er vi virkeligt imponerede over det lederskab LA har udvist både i forbindelse med det, brede borgerlige valgforbund der er indgået, samt samarbejdet jeg havde med Lars-Christian i forbindelse med Vindinge Rideklub, siger Christian Arendorf, der var Danmarks Visions spidskandidat i Roskilde.

Lizzi Tvede Waagstein udtrykker i øvrigt, at timingen for samarbejdet med LA er optimal, nu hvor Lars Løkke Rasmussen har meldt sin afgang fra Venstre.

- Det er en kæmpe gevinst med Lizzi, Hans og Christian på holdet. Jeg har en fortid med dem og kan kun glæde mig over, at så seriøse og kompetente mennesker vil være med på holdet, siger Lars-Christian Brask, LA's spidskandidat i Roskilde.

- At vi nu kan styrke holdet med så erfarne og dygtige politikere som Lizzi, Christian og Hans gør mig virkelig stolt, og styrker mig i troen på at Liberal Alliance vil få et brag af et valg i november. Vi har haft et godt samarbejde med Danmarks Vision gennem vores valgforbund, og nu glæder jeg mig til at tage fat på 2021 med dem som medlemmer af mit eget hold, siger Hans Petter Dalen, formand for LA Roskilde.

Liberal Alliance i Roskilde har nu opstillet Lars-Christian Brask (spidskandidat), Knud Erik Damgaard, Nikolaj Vester, Lizzi Tvede Waagstein, Christian Skov Arendorf og Hans Eiler Hammer til KV21.

