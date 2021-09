Tre måneder siden spadestik, men stadig ingen byggetilladelse til boligselskab: - Vi kan ikke holde håndværkerne hen

- Jeg vil nødig lægge mig ud med Roskilde Kommune, for som oftest går det godt, når vi skal have deres hjælp - men lige her går det meget langsomt, siger Bo Jørgensen.

- Vi har lavet et koncept, hvor vi får gjort myndighedsbehandlingen færdig, og så giver byggetilladelsen. Det tager lidt ekstra tid i begyndelsen, men det henter senere vi så ind ved at have været grundige i begyndelsen. Når myndighedsbehandlingen er færdig, så deler vi byggesagen op, så der er en for hver »blok.« Det betyder, at bygherren kan få en ibrugtagnings-tilladelse på de enkelte rækker af huse, efterhånden som de bliver færdige, frem for at skulle vente på at få bygget en hel bebyggelse færdig, før nogen kan flytte ind, siger hun.