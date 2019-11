En 26-årig mand tog det ilde, da han fik at vide, at han ikke måtte løbe over sporene på Roskilde Station. Foto: Britt Nielsen

Tre måneder og 205 kroner for skalle og bid mod togfører

Roskilde - 22. november 2019 kl. 06:33 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det startede med, at en 26-årig mand løb over skinnerne på Roskilde Station om morgenen den 3. august i år. Hurtigt eskalerede det til, at den 26-årige overfaldt en togfører, som blev nikket en skalle og bidt i benet, formentlig for at have påtalt baneløber-forseelsen.

Optrinnet stoppede ikke med politiets indgriben, da den iltre somalier bag overfaldet overfusede to betjente med trusler som »jeg knepper dig« og »bare vent til i morgen, så sender jeg nogen efter dig«. Det førte ved Retten i Roskilde til, at den 26-årige blev idømt tre måneders fængsel og en advarsel om udvisning. Han blev også pålagt at betale togføreren 205 kroner i erstatning for overfaldet, hvilket svarer til togførerens krav.

Somalieren erkendte sig kun skyldig i at have løbet over skinnerne, men retten fandt det altså bevist, at han også stod bag overfaldet og overfusningerne. Han slipper for en direkte udvisning, da retten ikke finder det proportionalt med hans lovovertrædelser. Det begrundes blandt andet med, at den dømte kom til Danmark som niårig, har et barn på seks år med sin kæreste, er ved at tage 9. klasse og arbejder som blandt andet tolk.

Han er dømt for lignende kriminalitet i 2017 og 2011, og det var ifølge retten ikke tilstrækkeligt til, at en udvisning kan begrundes med at forebygge forbrydelse. Den 26-årige skal ud over erstatningen på 205 kroner betale sagens omkostninger.