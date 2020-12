Se billedserie Lars Petersen tøvede ikke, da han kunne få sin gamle kammerat ind i virksomheden. Foto: Lindskov

Send til din ven. X Artiklen: Tre gamle lærlinge samles igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tre gamle lærlinge samles igen

Roskilde - 17. december 2020 kl. 10:46 Kontakt redaktionen

Tilbage i 1990 blev tre lærlinge udlært hos det velrenommerede Roskilde-firma Erik Hansen VVS.

Lars Petersen og Jan Mieritz startede for sig selv og har nu firmaet Thorsen & Petersen VVS, mens den tredje Jacob Bager ligeledes forfulgte drømmen om at blive selvstændig.

Nu samles alle tre igen, idet Jacob Bager har besluttet at gå sammen med sine gamle kammerater, pga. de voksende krav til administration og dokumentation.

Han får opgaven som ansvarlig leder af blikkenslagerafdelingen i virksomheden, der i alt har 25 ansatte og tager sig af VVS, fjernvarme, gas og blikkenslagerarbejde.

- Igennem alle årene har Thorsen & Petersen og jeg altid været der for hinanden og været klar til at give en hjælpende hånd, når der har været behov for det.

- Vi deler samme værdier, og her kan jeg i et større format fortsætte betjeningen af mine trofaste kunder. Så det er med stor glæde, at jeg nu er en del af teamet, fortæller Jacob Bager. Partner Lars Petersen fra Thorsen & Petersen siger om ansættelsen af sin gamle lærlinge-kammerat:

- Muligheden for at ansætte Jacob krævede ikke mange overvejelser. Den seneste tid har vi kigget på mulighederne for at opruste i blikkenslagerafdelingen, hvor vi oplever stigende efterspørgsel fra kunderne.

- Vi kender Jacob gennem mange år, og han passer perfekt ind i teamet. Han har en stærk profil og stor erfaring, så han er en stor gevinst for virksomheden.